Zen en famille Plouescat
mercredi 12 août 2026 · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Zen en famille
Pointe Pen an Theven Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:30:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Zen en famille– Parents et enfants (à partir de 6 ans)
Venez passer un moment privilégié en famille pour apprendre ensemble dans la joie, des exercices à la fois ludiques, utiles et efficaces pour se libérer du stress, trouver calme et détente. Les exercices sont issus du Qi Gong et de la méditation.
Séance animée par Luc VANG, enseignant de Qi Gong (art énergétique chinois) et de méditation de pleine conscience/certifié programme MBSR par IMA France. Passeur Nature et guide en sylvothérapie. Moniteur en méthode Coach-Respiration®. CQP Animateur de Loisir Sportif.
Pointe de Pen an Théven ou Plage de Porsmeur. .
Pointe Pen an Theven Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 62 18 30 32
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English :
L’événement Zen en famille Plouescat a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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