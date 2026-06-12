Yoga en marche Baie du Kernic Pors Meur Plouescat
Yoga en marche Baie du Kernic Pors Meur Plouescat samedi 1 août 2026.
Plouescat
Yoga en marche Baie du Kernic Pors Meur
Parking Char à voile Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
LA MARCHE CONSCIENTE (ou BreathWalk), issue du kundalini Yoga, se pratique en extérieur.
Il ne faut pas de connaissance particulière ni de pratique en Yoga. Cette marche est adaptable à tous, du sédentaire au sportif, à partir de 14 ans. Il suffit pouvoir de marcher pendant 1 heure sans discontinuité (sans bâton ni sac à dos). RDV à 9h50.
Chaque séance est différente
Chaque marche est constituée de cinq modules :
– Éveil : étirements et respirations
– Alignement : marche lente d’observation physique et mentale
– Alternance de Marches Méditatives (avec des Mantras non chantés) et de Marches Naturelles
– Équilibre : étirements et respirations
– Intégration en méditation guidée (marche intérieure qui apporte clarté et bien-être), relaxation
Bienfaits :
*Apaise et revitalise le corps physique, le mental et l’esprit esprit afin qu’ils travaillent ensemble.
*Apprend à respirer et marcher consciemment, pour diriger son corps autant que son mental, pour maîtriser son humeur, commander ses forces et calmer le mental tout en faisant de l’exercice aérobic.
*Aligne les centres énergétiques.
De Santec à Keremma, rendez-vous différent chaque jour.
Si tu n’arrives pas à penser, marche.
Si tu penses trop, marche.
Si tu penses mal, marche encore. Giono .
Parking Char à voile Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 75 45 41 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Yoga en marche Baie du Kernic Pors Meur Plouescat a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Plouescat (Finistère)
- Animation musicale Duo B-SIDE Casino Partouche Plouescat Plouescat 12 juin 2026
- Handi-Créathon Médiathèque l’Atelier Plouescat 16 juin 2026
- Fête de la musique au Plouzen Rue Pen An Theven Plouescat 19 juin 2026
- Dourtan Fest Distillerie Dourtan Plouescat 20 juin 2026
- Pasta Party La Transléonarde Salle omnisports du parc des sports Plouescat 27 juin 2026