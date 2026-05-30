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Etape 3: Grande Randonnée Patrimoine Chapelles, châteaux et moulins Kerzean Plouescat

Etape 3: Grande Randonnée Patrimoine Chapelles, châteaux et moulins Kerzean Plouescat mercredi 12 août 2026.

Lieu : Kerzean

Adresse : Chapelle de Kerzean

Ville : 29430 Plouescat

Département : Finistère

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plouescat

Etape 3: Grande Randonnée Patrimoine Chapelles, châteaux et moulins

Kerzean Chapelle de Kerzean Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Randonnée accompagnée par Michel Quéré et Jo Laz, animateurs Bénévole de Pays.
Distance 11 km.
Niveau facile.
Départ à 10h de la chapelle de Kerzéan à Plouescat. Pique-nique vers 12h30, à la charge des participants, au château de Kergournadeac’h.
Patrimoine rencontré : chapelle de Kerzéan et vallée, moulin de Kerliviry, châteaux de Kergournadeac’h et de Kermenguy, manoir de Kergadiou et moulin de Kerzéan.
Se munir de chaussures adaptées à la marche et de vêtements adaptés aux conditions météo. Enfants à partir de 15 ans. Chiens non-admis.   .

Kerzean Chapelle de Kerzean Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 65 38 82 50 

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English :

L’événement Etape 3: Grande Randonnée Patrimoine Chapelles, châteaux et moulins Plouescat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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