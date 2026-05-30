Etape 3: Grande Randonnée Patrimoine Chapelles, châteaux et moulins Kerzean Plouescat
Etape 3: Grande Randonnée Patrimoine Chapelles, châteaux et moulins Kerzean Plouescat mercredi 12 août 2026.
Plouescat
Etape 3: Grande Randonnée Patrimoine Chapelles, châteaux et moulins
Kerzean Chapelle de Kerzean Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Randonnée accompagnée par Michel Quéré et Jo Laz, animateurs Bénévole de Pays.
Distance 11 km.
Niveau facile.
Départ à 10h de la chapelle de Kerzéan à Plouescat. Pique-nique vers 12h30, à la charge des participants, au château de Kergournadeac’h.
Patrimoine rencontré : chapelle de Kerzéan et vallée, moulin de Kerliviry, châteaux de Kergournadeac’h et de Kermenguy, manoir de Kergadiou et moulin de Kerzéan.
Se munir de chaussures adaptées à la marche et de vêtements adaptés aux conditions météo. Enfants à partir de 15 ans. Chiens non-admis. .
Kerzean Chapelle de Kerzean Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 65 38 82 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Etape 3: Grande Randonnée Patrimoine Chapelles, châteaux et moulins Plouescat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Plouescat (Finistère)
- Fête de la musique au Plouzen Rue Pen An Theven Plouescat 19 juin 2026
- Dourtan Fest Distillerie Dourtan Plouescat 20 juin 2026
- Journée sportive tous différents tous ensemble ! Parc des Sports Plouescat 27 juin 2026
- Transléonarde Activités du samedi après-midi pour enfants Rue des Sports Plouescat 27 juin 2026
- Pasta Party La Transléonarde Salle omnisports du parc des sports Plouescat 27 juin 2026