Fête du Miel Miellerie de Plouescat Plouescat

Plouescat

Fête du Miel

Miellerie de Plouescat 44 Lieu dit Prat Bian Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Visite gratuite de la miellerie (15h à 18h30 le samedi et 10h à 18h le dimanche). Dégustations des produits de la ruche , jeux bretons… Site adapté aux personnes à mobilité réduite. .

Miellerie de Plouescat 44 Lieu dit Prat Bian Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 93

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English :

L’événement Fête du Miel Plouescat a été mis à jour le 2026-04-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX