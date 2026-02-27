Fête du Miel Miellerie de Plouescat Plouescat
Fête du Miel Miellerie de Plouescat Plouescat dimanche 16 août 2026.
Plouescat
Fête du Miel
Miellerie de Plouescat 44 Lieu dit Prat Bian Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Visite gratuite de la miellerie (15h à 18h30 le samedi et 10h à 18h le dimanche). Dégustations des produits de la ruche , jeux bretons… Site adapté aux personnes à mobilité réduite. .
Miellerie de Plouescat 44 Lieu dit Prat Bian Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 93
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English :
L’événement Fête du Miel Plouescat a été mis à jour le 2026-04-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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