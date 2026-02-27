Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du Miel Miellerie de Plouescat Plouescat

Fête du Miel Miellerie de Plouescat Plouescat dimanche 16 août 2026.

Lieu : Miellerie de Plouescat

Adresse : 44 Lieu dit Prat Bian

Ville : 29430 Plouescat

Département : Finistère

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plouescat

Fête du Miel

Miellerie de Plouescat 44 Lieu dit Prat Bian Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Visite gratuite de la miellerie (15h à 18h30 le samedi et 10h à 18h le dimanche). Dégustations des produits de la ruche , jeux bretons… Site adapté aux personnes à mobilité réduite.   .

Miellerie de Plouescat 44 Lieu dit Prat Bian Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Miel Plouescat a été mis à jour le 2026-04-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Plouescat (Finistère)