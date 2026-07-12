Concert Duo Arrin Rue de la Mairie Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Concert Duo Arrin

Rue de la Mairie Eglise Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Une petite heure de douceur dans un monde de bruit :

Le duo Arrin Andréa, flûte traversière et voix (alto), peut être accompagnée par Richard à la guitare/voix/composition, mais aussi du percutrum barytar, instrument de sa composition le guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette impression d’orchestre. Le principe une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit totalement inédit. .

Rue de la Mairie Eglise Plouescat 29430 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Duo Arrin Plouescat a été mis à jour le 2026-07-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX