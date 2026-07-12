UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouescat

Concert Duo Arrin Rue de la Mairie Plouescat

jeudi 13 août 2026 · Rue de la Mairie · Plouescat

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue de la Mairie
Adresse
Eglise
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Concert Duo Arrin

Rue de la Mairie Eglise Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Une petite heure de douceur dans un monde de bruit :
Le duo Arrin Andréa, flûte traversière et voix (alto), peut être accompagnée par Richard à la guitare/voix/composition, mais aussi du percutrum barytar, instrument de sa composition le guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette impression d’orchestre. Le principe une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit totalement inédit.   .

Rue de la Mairie Eglise Plouescat 29430 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Duo Arrin Plouescat a été mis à jour le 2026-07-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Plouescat (Finistère)