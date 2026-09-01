Informations pratiques

Vabres-l’Abbaye

Portes Ouvertes Pôle Sud Aveyron Féminin

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez aux Portes Ouvertes dans le cadre de la création d’un Pôle Sud Aveyron féminin !

Pour les filles de 6 à 15 ans , venez participer aux Portes Ouvertes du Pôle Sud Aveyron Féminin Football ! .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Come to the Open House to celebrate the launch of the Pôle Sud Aveyron women’s team!

L’événement Portes Ouvertes Pôle Sud Aveyron Féminin Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)