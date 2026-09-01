Portes Ouvertes Pôle Sud Aveyron Féminin Vabres-l’Abbaye
samedi 12 septembre 2026 · Vabres-l'Abbaye
Informations pratiques
Vabres-l’Abbaye
Portes Ouvertes Pôle Sud Aveyron Féminin
Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez aux Portes Ouvertes dans le cadre de la création d’un Pôle Sud Aveyron féminin !
Pour les filles de 6 à 15 ans , venez participer aux Portes Ouvertes du Pôle Sud Aveyron Féminin Football ! .
Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Come to the Open House to celebrate the launch of the Pôle Sud Aveyron women’s team!
L’événement Portes Ouvertes Pôle Sud Aveyron Féminin Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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