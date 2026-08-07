Portes ouvertes : séance d’initiation gratuite à la « Line Dance » La Maison Bleue : maison de quartier Rennes
vendredi 11 septembre 2026 · La Maison Bleue : maison de quartier · Rennes
Informations pratiques
🎉 Séance découverte de Line Dance avec Rennes line Dance ! 🎶
Mercredi 9 septembre de 17h45 à 18h40
Vendredi 11 septembre de 18h30 à 19h25
Vous aimez danser ? Vous aimez la musique internationale ?
Alors venez découvrir la Line Dance !
🕺💃 Une séance 100 % débutants – ouverte à toutes les personnes n’ayant jamais pratiqué cette activité.
📅 Durée : 1 heure
📍 Organisée par l’association American Dream 35
Au programme :
• Apprentissage des pas de base
• Initiation à des chorégraphies niveau « ultra débutant »
• Le tout dans une ambiance ludique et conviviale !
Qu’est-ce que la Line Dance ?
Une danse dynamique qui se pratique sans partenaire, en lignes et en colonnes, sur des musiques variées et entraînantes.
🎵 Styles musicaux : variété internationale, rythmes modernes et énergiques
👫 Pour qui ? Hommes et femmes, de tous âges et tous horizons
Une activité accessible à tous, mêlant convivialité, diversité et modernité !
👉 Rejoignez-nous pour découvrir cette danse originale et pleine d’énergie !
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