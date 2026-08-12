Portes-ouvertes SMICTOM SUD-EST Vitré

Informations pratiques

Vitré

Portes-ouvertes SMICTOM SUD-EST

28 Rue Pierre et Marie Curie Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 septembre prochain, le SMICTOM SUD-EST ouvre ses portes au grand public ! Cette journée, conviviale et ouverte à toutes et tous, vous invite à plonger au cœur d’un service essentiel à notre quotidien.

Comment fonctionne la collecte de vos déchets et que deviennent-ils ? Quels sont les coulisses de votre service ? Comment réduire au quotidien ? Le SMICTOM Sud-Est 35 vous invite à trouver des réponses à vos questions lors de sa journée Portes Ouvertes le samedi 19 septembre prochain.

Une journée pour mieux comprendre… Et agir !

Trier et réduire ses déchets, cela peut-être un casse-tête du quotidien. Et pourtant, quelques astuces simples permettent d’avoir un vrai impact au quotidien sur la valorisation de vos déchets. Adopter les bons réflexes de tri et améliorer ses habitudes nous pouvons tous agir pour le futur de nos déchets !

Au programme des temps forts pour tous les âges ! Tout au long de cette journée, petits et grands pourront profiter d’animations variées et interactives

– Rencontres et échanges avec les agents et élus posez toutes vos questions et découvrez les réalités du terrain.

– Visite du Centre de Valorisation Énergétique des Déchets et du quai de transfert suivez le parcours de vos déchets et comprenez comment ils sont transformés en énergie. Les visites se feront tout au long de la journée, sans inscription.

– Ateliers ludiques et pédagogiques sensibilisation au tri, à la réduction et au zéro déchet grâce à des ateliers pratiques et au jeu.

– Conseils pratiques repartez avec des astuces simples pour réduire votre production de déchets au quotidien.

Date Samedi 19 septembre 2026

Lieu Siège du SMICTOM Sud-Est 35, 28, rue Pierre et Marie Curie à Vitré

Horaires 10h-12h30 / 14h-17h30 .

28 Rue Pierre et Marie Curie Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 44 47

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English :

L’événement Portes-ouvertes SMICTOM SUD-EST Vitré a été mis à jour le 2026-08-12 par OT VITRE