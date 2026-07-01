Portes ouvertes Ty Laouen Névez
samedi 11 juillet 2026 · Névez
Informations pratiques
Névez
Portes ouvertes Ty Laouen
30 ZA de Kervic Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le collectif Ty Laouen vous invite à ses portes ouvertes du samedi 11 juillet, de 10h à 18h. Des sessions de visites des différents ateliers sont prévues le matin à 10h, 10h45, et 11h30 puis l’après-midi à 14h30, 15h15 et 16h.
Nous proposerons un petit bar (bières, kombucha), des crêpes salées et sucrées et un barbecue participatif (n’oubliez pas vos saucisses et brochettes!) ainsi qu’un magasin dans l’espace commun! .
30 ZA de Kervic Névez 29920 Finistère Bretagne +33 7 68 61 45 83
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English :
L’événement Portes ouvertes Ty Laouen Névez a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC CCA
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