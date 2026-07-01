Informations pratiques

Névez

Portes ouvertes Ty Laouen

30 ZA de Kervic Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le collectif Ty Laouen vous invite à ses portes ouvertes du samedi 11 juillet, de 10h à 18h. Des sessions de visites des différents ateliers sont prévues le matin à 10h, 10h45, et 11h30 puis l’après-midi à 14h30, 15h15 et 16h.

Nous proposerons un petit bar (bières, kombucha), des crêpes salées et sucrées et un barbecue participatif (n’oubliez pas vos saucisses et brochettes!) ainsi qu’un magasin dans l’espace commun! .

30 ZA de Kervic Névez 29920 Finistère Bretagne +33 7 68 61 45 83

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English :

L’événement Portes ouvertes Ty Laouen Névez a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC CCA