Portes Ouvertes Vent des Cirques La Meilleraie-Tillay
Portes Ouvertes Vent des Cirques La Meilleraie-Tillay mercredi 24 juin 2026.
La Meilleraie-Tillay
Portes Ouvertes Vent des Cirques
7 Rue du Stade La Meilleraie-Tillay Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24 17:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Venez découvrir les arts du cirque à l’occasion des Portes Ouvertes de l’école Vent des Cirques !
À l’occasion des inscriptions pour la rentrée 2026-2027, l’école Vent des Cirques organise ses portes ouvertes. Au programme
– De 10h30 à 12h découverte pour les GS, CP et CE1
– De 14h00 à 15h30 découverte pour les CE2, CM1 et CM2
– De 15h30 à 17h30 découverte pour les adolescents et adultes .
7 Rue du Stade La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 22 68 13 ventdescirques@gmail.com
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English :
Come and discover the circus arts at the Vent des Cirques Open House!
L’événement Portes Ouvertes Vent des Cirques La Meilleraie-Tillay a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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