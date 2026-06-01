La Meilleraie-Tillay

Portes Ouvertes Vent des Cirques

7 Rue du Stade La Meilleraie-Tillay Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:30:00

fin : 2026-06-24 17:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Venez découvrir les arts du cirque à l’occasion des Portes Ouvertes de l’école Vent des Cirques !

À l’occasion des inscriptions pour la rentrée 2026-2027, l’école Vent des Cirques organise ses portes ouvertes. Au programme

– De 10h30 à 12h découverte pour les GS, CP et CE1

– De 14h00 à 15h30 découverte pour les CE2, CM1 et CM2

– De 15h30 à 17h30 découverte pour les adolescents et adultes .

7 Rue du Stade La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 22 68 13 ventdescirques@gmail.com

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English :

Come and discover the circus arts at the Vent des Cirques Open House!

L’événement Portes Ouvertes Vent des Cirques La Meilleraie-Tillay a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges