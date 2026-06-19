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AGENDA · Valmeinier

Portes ouvertes VTTAE Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier

dimanche 5 juillet 2026 · Valmeinier Centre Station (1800) · Valmeinier

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Valmeinier Centre Station (1800)
Adresse
Front de Neige 1800
Ville
73450 Valmeinier
Département
Savoie
Tarif

Valmeinier

Portes ouvertes VTTAE

Valmeinier Centre Station (1800) Front de Neige 1800 Valmeinier Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

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Valmeinier Centre Station (1800) Front de Neige 1800 Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69  info@valmeinier.com

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English : VTTAE Open House

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L’événement Portes ouvertes VTTAE Valmeinier a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Valmeinier

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