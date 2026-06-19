Portes ouvertes VTTAE Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier

Informations pratiques

Valmeinier

Portes ouvertes VTTAE

Valmeinier Centre Station (1800) Front de Neige 1800 Valmeinier Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Testez les vélos et trottinettes électriques d’Intersport et SkiSet.

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Valmeinier Centre Station (1800) Front de Neige 1800 Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 info@valmeinier.com

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English : VTTAE Open House

Try out the electric bikes and scooters from Intersport and SkiSet.

L’événement Portes ouvertes VTTAE Valmeinier a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Valmeinier