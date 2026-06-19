Portes ouvertes VTTAE Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier
dimanche 5 juillet 2026 · Valmeinier Centre Station (1800) · Valmeinier
Informations pratiques
Valmeinier
Portes ouvertes VTTAE
Valmeinier Centre Station (1800) Front de Neige 1800 Valmeinier Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Testez les vélos et trottinettes électriques d’Intersport et SkiSet.
.
Valmeinier Centre Station (1800) Front de Neige 1800 Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 info@valmeinier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VTTAE Open House
Try out the electric bikes and scooters from Intersport and SkiSet.
L’événement Portes ouvertes VTTAE Valmeinier a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Valmeinier
À voir aussi à Valmeinier (Savoie)
- Marché local Rue du centre Valmeinier 9 juillet 2026
- Valmeinier Throwdown Day 1 Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier 9 juillet 2026
- Marché local Place du Marché Valmeinier 16 juillet 2026
- Valmeinier Obstacle Race Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier 26 juillet 2026
- Coupe de France VTT VTTAE enduro Valmeinier Valmeinier 1 août 2026