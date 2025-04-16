UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Wasselonne

Portes ouvertes Wasselonne

dimanche 6 septembre 2026 · Wasselonne

Portes ouvertes Wasselonne

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
2 rue Romantica
Ville
67310 Wasselonne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wasselonne

Portes ouvertes

2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Dimanche 6 septembre, venez nombreux aux portes ouvertes du centre social et familial.
Programme complet ici

https://wasselonne.agf67.fr/   .

2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59  wasselonne@agf67.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes ouvertes Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Wasselonne (Bas-Rhin)