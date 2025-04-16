AGENDA · Wasselonne
Portes ouvertes Wasselonne
dimanche 6 septembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Portes ouvertes
2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Dimanche 6 septembre, venez nombreux aux portes ouvertes du centre social et familial.
Programme complet ici
https://wasselonne.agf67.fr/ .
2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr
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English :
L’événement Portes ouvertes Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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