Informations pratiques

Wasselonne

Portes ouvertes

2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Dimanche 6 septembre, venez nombreux aux portes ouvertes du centre social et familial.

Programme complet ici

https://wasselonne.agf67.fr/ .

2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble