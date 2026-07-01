Informations pratiques

Brux

Portes ouverts plateforme aéronautique de Couhé-Brux et du Civraisien en Poitou

Plateforme Aéronautique de Couhé-Vérac Brux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La JPO de Couhé-Vérac revient les 19 et 20 juillet 2025 ! Au programme vols de découverte (50€), exposition d’avions et ULM, aéromodélisme, simulateur, démo pompiers, voitures anciennes, buvette et restauration. Samedi soir concert à 17h, feu d’artifice et repas sur réservation. Hébergement possible sur place ou aux alentours. .

Plateforme Aéronautique de Couhé-Vérac Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 97 98 jpoplateformeaeronautique@gmail.com

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English : Portes ouverts plateforme aéronautique de Couhé-Brux et du Civraisien en Poitou

L’événement Portes ouverts plateforme aéronautique de Couhé-Brux et du Civraisien en Poitou Brux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou