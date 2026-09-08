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Portiragnes, découverte en images du village, Parvis du musée Jean Saluste, Portiragnes

dimanche 20 septembre 2026 · Parvis du musée Jean Saluste · Portiragnes

Portiragnes, découverte en images du village, Parvis du musée Jean Saluste, Portiragnes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis du musée Jean Saluste
Adresse
Bd Frédéric Mistral, 34420 Portiragnes
Ville
34420 Portiragnes
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Portiragnes, découverte en images du village Dimanche 20 septembre, 09h30 Parvis du musée Jean Saluste Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À travers des photographies et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques : places, avenues, bâtiments et canal du Midi.

Cette visite à deux voix sera menée par Arnaud, guide-conférencier de l’Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée, et Philippe Calas, élu à la mairie de Portiragnes.

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A travers des photos et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques : places, avenues, bâtiments et Canal du Midi.

©CDG

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