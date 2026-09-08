Portiragnes, découverte en images du village, Parvis du musée Jean Saluste, Portiragnes

Informations pratiques

Portiragnes, découverte en images du village Dimanche 20 septembre, 09h30 Parvis du musée Jean Saluste Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À travers des photographies et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques : places, avenues, bâtiments et canal du Midi.

Cette visite à deux voix sera menée par Arnaud, guide-conférencier de l’Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée, et Philippe Calas, élu à la mairie de Portiragnes.

Parvis du musée Jean Saluste Bd Frédéric Mistral, 34420 Portiragnes Portiragnes 34420 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.capdagde.com/reservation.capdagde.com/jep-2026-portiragnes-decouverte-en-images-du-village.html »}]

A travers des photos et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques : places, avenues, bâtiments et Canal du Midi.

©CDG