Portiragnes, découverte en images du village, Parvis du musée Jean Saluste, Portiragnes
dimanche 20 septembre 2026 · Parvis du musée Jean Saluste · Portiragnes
Informations pratiques
Portiragnes, découverte en images du village Dimanche 20 septembre, 09h30 Parvis du musée Jean Saluste Hérault
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
À travers des photographies et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques : places, avenues, bâtiments et canal du Midi.
Cette visite à deux voix sera menée par Arnaud, guide-conférencier de l’Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée, et Philippe Calas, élu à la mairie de Portiragnes.
Parvis du musée Jean Saluste Bd Frédéric Mistral, 34420 Portiragnes Portiragnes 34420 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.capdagde.com/reservation.capdagde.com/jep-2026-portiragnes-decouverte-en-images-du-village.html »}]
A travers des photos et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques : places, avenues, bâtiments et Canal du Midi.
©CDG