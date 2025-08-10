PORTRAIT CRACHÉ – ASSOCIATION RIONS NOIR, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

PORTRAIT CRACHÉ – ASSOCIATION RIONS NOIR Vendredi 9 avril 2027, 20h30 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-09T20:30:00+02:00 – 2027-04-09T21:10:00+02:00

Fin : 2027-04-09T20:30:00+02:00 – 2027-04-09T21:10:00+02:00

Ce spectacle aurait tout aussi bien pu s’appeler Faire ses dents, Raconte pas ma vie ou Mûrir à point. Et pour cause, il réunit en piste, Eliot, 20 ans, étudiant en cinéma, et son père, Maxime, artiste de cirque et professeur d’éducation physique. Ensemble ils conversent, se et nous posent des questions : « Naître d’un amour non charnel, c’est possible ? Ça veut dire quoi devenir adulte ? Qui porte qui ? Qui supporte quoi de l’autre ? ». Cumulant mimétisme et indépendance, ils alternent portés à vélo acrobatique et chansons (Eliot a créé dans la « vraie vie » son propre groupe de rap avec son meilleur ami), en nous offrant beaucoup d’eux-mêmes : jusqu’aux albums photo de famille qui circulent dans le public ! Une correspondance par vocaux interposés où chacun parle pour l’autre s’est engagée en amont de la création, leur révélant leurs liens sous un jour nouveau. Ici, l’enfant devient adulte, mais surtout, devient sujet : à côté de la notion de « parentalité », celle d’« enfantalité » se ré-invente. Dans cette forme inédite, entre le cabaret pluridisciplinaire et le spectacle-documentaire intime, l’association Rions noiR poursuit son envie de titiller l’esprit critique et le libre arbitre de chacun et de chacune, des adolescents comme des adultes. Il y aura d’ailleurs peut-être à faire des choix…

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=CRACHE »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

DUO FILS / PÈRE • 40 MN / DÈS 10 ANS / TARIF JEUNE PUBLIC 6 €