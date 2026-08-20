Portraits d’animaux, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Portraits d’animaux Samedi 3 octobre, 16h00, 17h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Ateliers créatifs animés par l’illustratrice Aude Marie

Si tu aimes les animaux et les papiers découpés, viens nous rejoindre pour fabriquer ton animal préféré du livre Animaux – Portraits de familles. Tu découperas des matières et les assemblera sur une carte en y ajoutant tous les détails qui feront de ton animal une bête unique !

Médiathèque Floresca Guépin 15 Rue de la Haluchère, 44300 Nantes, France Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240414202 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin Inaugurée en 2007 au sein du quartier Doulon-Bottière, la médiathèque Floresca Guépin respecte les grands principes des équipements innovants. Accessible à tous les publics, elle propose des documents variés mais aussi des espaces et des fonds documentaires spécialement dédiés aux personnes en situation de handicap. Tram ligne 1 : arrêt Souillarderie. Bus C7 : arrêt Cousteau

Biblis en folie 2026

©Aude Marie