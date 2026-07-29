PORTRAITS DE CHEMINANTS PÉRIGUEUX SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE Place de la Clautre Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

PORTRAITS DE CHEMINANTS PÉRIGUEUX SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE

Place de la Clautre Cloître de la cathédrale Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

En lien avec le thème des Journées européennes du Patrimoine Patrimoine de la photographie , la Ville de Périgueux a proposé à l’artiste-photographe Elizabeth Herman de tirer le portrait de personnes qui se sont engagées sur la Voie de Vézelay des Chemins de Compostelle en faisant étape à Périgueux. Une vingtaine de portraits originaux en noir et blanc nous offre une rencontre sensible avec des individus aux parcours divers, qui ont le point commun d’avoir suivi le chemin de Compostelle au printemps 2026 et traversé Périgueux dont la Cathédrale Saint-Front est reconnue au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Compostelle. .

Place de la Clautre Cloître de la cathédrale Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12

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English : PORTRAITS DE CHEMINANTS PÉRIGUEUX SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE

L’événement PORTRAITS DE CHEMINANTS PÉRIGUEUX SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE Périgueux a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Communal de Périgueux