Positiv Fatal Bazooka & Friends Théâtre Antique d’Orange Orange

Informations pratiques

Orange

Positiv Fatal Bazooka & Friends

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse

Tarif : 14.99 – 14.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le phénomène des années 2000, Fatal Bazooka, débarque à Orange pour enflammer le Théâtre antique !

A ses côtés de K-Maro, Big Ali, PZK et Téo Lavabo, vous feront revivre les tubes qui ont marqué toute une génération!

.

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@positivfestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fatal Bazooka, the sensation of the 2000s, is coming to Orange to set the Ancient Theater ablaze!

Joined by K-Maro, Big Ali, PZK, and Téo Lavabo, they’ll bring back the hits that defined an entire generation!

L’événement Positiv Fatal Bazooka & Friends Orange a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays d’Orange en Provence Tourisme