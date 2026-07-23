Positiv Fatal Bazooka & Friends Théâtre Antique d’Orange Orange
vendredi 7 août 2026 · Théâtre Antique d'Orange · Orange
Informations pratiques
Orange
Positiv Fatal Bazooka & Friends
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : 14.99 – 14.99 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le phénomène des années 2000, Fatal Bazooka, débarque à Orange pour enflammer le Théâtre antique !
A ses côtés de K-Maro, Big Ali, PZK et Téo Lavabo, vous feront revivre les tubes qui ont marqué toute une génération!
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Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@positivfestival.fr
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English :
Fatal Bazooka, the sensation of the 2000s, is coming to Orange to set the Ancient Theater ablaze!
Joined by K-Maro, Big Ali, PZK, and Téo Lavabo, they’ll bring back the hits that defined an entire generation!
L’événement Positiv Fatal Bazooka & Friends Orange a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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