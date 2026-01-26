Hexagone MMA Théâtre Antique d’Orange Orange
Hexagone MMA
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Début : 2026-08-07
Après trois éditions devenues cultes, HEXAGONE MMA vous convie à nouveau pour vivre des moments d’intensité dans un théâtre extérieur vieux de 2000 ans, témoin de l’Histoire et chargé d’émotions !
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
After three successful editions, HEXAGONE MMA once again invites you to experience moments of intensity in a 2000-year-old outdoor theater, a witness to history and full of emotion!
