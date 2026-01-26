Musiques en fête Théâtre Antique d’Orange Orange
Musiques en fête Théâtre Antique d’Orange Orange vendredi 19 juin 2026.
Musiques en fête
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : – –
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
2026-06-19
Émission préférée des Français retransmise sur France télévision en direct du Théatre Antique.
Rendez-vous incontournable du début d’été depuis 15 ans grands airs d’opéra, danse, comédie musicale, chanson et musique traditionnelle…
Sur invitation.
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24
France’s favorite television show, broadcast live from the Théatre Antique.
A must-see event at the start of summer for 15 years: opera, dance, musical comedy, song and traditional music…
Invitation only.
L’événement Musiques en fête Orange a été mis à jour le 2026-01-23 par Pays d’Orange en Provence Tourisme