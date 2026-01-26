Musiques en fête Théâtre Antique d’Orange Orange

Musiques en fête

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Émission préférée des Français retransmise sur France télévision en direct du Théatre Antique.

Rendez-vous incontournable du début d’été depuis 15 ans grands airs d’opéra, danse, comédie musicale, chanson et musique traditionnelle…

Sur invitation.

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24

English :

France’s favorite television show, broadcast live from the Théatre Antique.

A must-see event at the start of summer for 15 years: opera, dance, musical comedy, song and traditional music…

Invitation only.

