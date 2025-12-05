Chorégies d’Orange La Traviata Théâtre Antique Orange
Chorégies d’Orange La Traviata Théâtre Antique Orange samedi 4 juillet 2026.
Orange
Chorégies d’Orange La Traviata
Théâtre Antique Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Portée à Orange par une distribution éblouissante, cette traviata réunira la sublime Nadine Sierra dans le rôle-titre, entourée de Javier Camarena et Ludovic Tézier, sous la direction de Paolo Arrivabeni.
Opéra mis en espace.
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Théâtre Antique Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24
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English :
Brought to Orange by a dazzling cast, this traviata will feature the sublime Nadine Sierra in the title role, surrounded by Javier Camarena and Ludovic Tézier, conducted by Paolo Arrivabeni.
Opera in space.
L’événement Chorégies d’Orange La Traviata Orange a été mis à jour le 2025-12-05 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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