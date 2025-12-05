Chorégies d’Orange Cendrillon Les Ballets de Monte-carlo Théâtre Antique d’Orange Orange
Chorégies d’Orange Cendrillon Les Ballets de Monte-carlo Théâtre Antique d’Orange Orange lundi 13 juillet 2026.
Orange
Chorégies d’Orange Cendrillon Les Ballets de Monte-carlo
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Dans Cendrillon, Jean-Christophe Maillot transforme le conte en quête intime guidée par le souvenir de sa mère disparue, Cendrillon se reconstruit et avance vers l’amour, tandis que chaque personnage révèle sa fragilité humaine.
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Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24
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English :
In Cinderella, Jean-Christophe Maillot transforms the tale into an intimate quest: guided by the memory of her lost mother, Cinderella rebuilds herself and moves towards love, while each character reveals his or her human frailty.
L’événement Chorégies d’Orange Cendrillon Les Ballets de Monte-carlo Orange a été mis à jour le 2025-12-05 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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