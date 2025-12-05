Chorégies d’Orange Philippe Katerine symphonique Théâtre Antique d’Orange Orange

Orange

Chorégies d’Orange Philippe Katerine symphonique

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Philippe Katerine présente Aux Anges , accompagné par l’Orchestre national Avignon-Provence et le chef d’orchestre Bastien Stil pour les Chorégies d’Orange.

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Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24

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English : Chorégies d’Orange Philippe Katerine symphonique

Philippe Katerine presents Aux Anges , accompanied by the Orchestre national Avignon-Provence and conductor Bastien Stil for the Chorégies d?Orange.

L’événement Chorégies d’Orange Philippe Katerine symphonique Orange a été mis à jour le 2025-12-05 par Pays d’Orange en Provence Tourisme