Chorégies d’Orange Philippe Katerine symphonique Théâtre Antique d’Orange Orange
Chorégies d’Orange Philippe Katerine symphonique Théâtre Antique d’Orange Orange mardi 7 juillet 2026.
Orange
Chorégies d’Orange Philippe Katerine symphonique
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Philippe Katerine présente Aux Anges , accompagné par l’Orchestre national Avignon-Provence et le chef d’orchestre Bastien Stil pour les Chorégies d’Orange.
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Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24
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English : Chorégies d’Orange Philippe Katerine symphonique
Philippe Katerine presents Aux Anges , accompanied by the Orchestre national Avignon-Provence and conductor Bastien Stil for the Chorégies d?Orange.
L’événement Chorégies d’Orange Philippe Katerine symphonique Orange a été mis à jour le 2025-12-05 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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