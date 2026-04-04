Chorégies Récital Nadine Sierra Théâtre Antique Orange

Orange

Chorégies Récital Nadine Sierra

Théâtre Antique Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse

Tarif : 16 – 16 – 31 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

De retour après son triomphe en 2017 dans Rigoletto au Théâtre antique d’Orange, la soprano Nadine Sierra propose un récital intimiste des plus belles pages de l’opéra, porté par une interprétation virtuose et émouvante.

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Théâtre Antique Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24

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English :

Returning after her 2017 triumph in Rigoletto at the Théâtre Antique d?Orange, soprano Nadine Sierra offers an intimate recital of the opera?s most beautiful pages, driven by a virtuoso and moving interpretation.

L’événement Chorégies Récital Nadine Sierra Orange a été mis à jour le 2026-04-11 par Pays d’Orange en Provence Tourisme