Chorégies Récital Nadine Sierra Théâtre Antique Orange
Chorégies Récital Nadine Sierra Théâtre Antique Orange samedi 27 juin 2026.
Orange
Chorégies Récital Nadine Sierra
Théâtre Antique Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : 16 – 16 – 31 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
De retour après son triomphe en 2017 dans Rigoletto au Théâtre antique d’Orange, la soprano Nadine Sierra propose un récital intimiste des plus belles pages de l’opéra, porté par une interprétation virtuose et émouvante.
.
Théâtre Antique Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Returning after her 2017 triumph in Rigoletto at the Théâtre Antique d?Orange, soprano Nadine Sierra offers an intimate recital of the opera?s most beautiful pages, driven by a virtuoso and moving interpretation.
L’événement Chorégies Récital Nadine Sierra Orange a été mis à jour le 2026-04-11 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
À voir aussi à Orange (Vaucluse)
- 6 D’Orange à Sérignan-du-Comtat Orange Vaucluse 1 mai 2026
- L’ODYSSEE SONORE THEATRE ANTIQUE Orange 30 mai 2026
- L’Odyssée Sonore Théâtre Antique d’Orange Orange 30 mai 2026
- Musiques en fête Théâtre Antique d’Orange Orange 19 juin 2026
- HARLEM GOSPEL CHOIR THEATRE ANTIQUE Orange 27 juin 2026