POT D’ACCEUIL Les Angles
POT D’ACCEUIL Les Angles dimanche 9 août 2026.
Les Angles
POT D’ACCEUIL
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Présentation des animations et activités de la semaine autour du verre de l’amitié.
Place Paul Samson…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
Overview of this week’s events and activities celebrating Friendship Day.
Paul Samson Square…
L’événement POT D’ACCEUIL Les Angles a été mis à jour le 2026-06-12 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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