Pot d’accueil ETE Station de Piau Aragnouet

Aragnouet

Pot d’accueil ETE

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:30:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Marion notre Animatrice vous invite au Pot d’accueil, pour fêter votre arrivée sur la station! présentation des animations et activités par nos amis partenaires autour d’un verre de jus de fruit et des friandises salées!!

Rendez-vous centre station près de l’Office de Tourisme. Animation gratuite.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 05 62 39 61 69

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Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

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English :

Marion, our entertainer, invites you to a welcome drink to celebrate your arrival at the resort! We’ll introduce you to the activities and entertainment offered by our partner companies over a glass of fruit juice and savoury treats!

Meet in the resort center near the Tourist Office. Free entertainment.

Information from the Tourist Office: 05 62 39 61 69

L’événement Pot d’accueil ETE Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de Piau-Engaly|CDT65