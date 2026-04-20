Balade contée à Piau PIAU ENGALY Aragnouet
Balade contée à Piau PIAU ENGALY Aragnouet dimanche 12 juillet 2026.
Aragnouet
Balade contée à Piau
PIAU ENGALY Centre station Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Juste après le pot d’accueil, Marion notre animatrice vous invite à l’accompagner pour une balade contée et faire un joli tour du coeur de station, pour une présentation des lieux et autres histoires! Bonne humeur à partager!
Les amis à 4 pattes et 1 truffe de la race canine, sont les bienvenus TENUS en laisse par leurs humains !
Durée environs 1 heure, tout public.
Animation gratuite modifiable en fonction des conditions météos.
Prévoir des chaussures de marche, petit sac à dos avec de l’eau, vêtement chaud et imperméable, casquette.
Prévoir des bonnes chaussures de marche adaptées à la randonnée, sac à dos avec de l’eau en quantité suffisante, un en-cas, casquette, lunettes de soleil, vêtement chaud et imperméable, gants, bonnet. Car suivant les zones il peut y avoir de l’air frais! .
PIAU ENGALY Centre station Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
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English :
Right after the welcome drink, Marion, our hostess, invites you to join her for a storytelling stroll around the heart of the resort, for a presentation of the sites and other stories! Good humor to share!
Our 4-legged, 1-truffed friends of the canine breed are welcome, KEEPED on a leash by their humans !
Duration approx. 1 hour, all ages.
Free subject to change depending on weather conditions.
Bring walking shoes, a small backpack with water, warm, waterproof clothing and a cap.
L’événement Balade contée à Piau Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT de Piau-Engaly|CDT65
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