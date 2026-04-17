Pot d’accueil ETE Station de Piau Aragnouet
Pot d’accueil ETE Station de Piau Aragnouet dimanche 9 août 2026.
Aragnouet
Pot d’accueil ETE
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:30:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
L’une des meilleures adresses du dimanche c’est le Pot d’Accueil proposé par Marion notre Animatrice qui vous invite pour fêter votre arrivée sur la station! présentation des animations et activités en compagnie de nos amis partenaires autour d’un verre de jus de fruit et des friandises salées!!
Rendez-vous centre station près de l’Office de Tourisme. Animation gratuite.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 05 62 39 61 69
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Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
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English :
One of the best places to be on Sundays is the Pot d’Accueil, hosted by Marion, our entertainer, who invites you to celebrate your arrival at the resort! Presentations of activities and entertainment, accompanied by our partner friends, over a glass of fruit juice and savoury treats!
Meet in the resort center near the Tourist Office. Free entertainment.
Information from the Tourist Office: 05 62 39 61 69
L’événement Pot d’accueil ETE Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de Piau-Engaly|CDT65
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