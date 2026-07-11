Informations pratiques

Arvert

Potager Troc d’Automne

La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:00:00

fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :

2026-10-10

C’est le retour du Potager Troc d’Automne !

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La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

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English :

The Autumn Swap Garden is back!

L’événement Potager Troc d’Automne Arvert a été mis à jour le 2026-06-11 par Royan Atlantique