AGENDA · Arvert
Potager Troc d’Automne Arvert
samedi 10 octobre 2026 · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Potager Troc d’Automne
La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:00:00
fin : 2026-10-10 13:00:00
Date(s) :
2026-10-10
C’est le retour du Potager Troc d’Automne !
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La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
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English :
The Autumn Swap Garden is back!
L’événement Potager Troc d’Automne Arvert a été mis à jour le 2026-06-11 par Royan Atlantique
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