Poterie pour les enfants Parc de la Baume Dieulefit

lundi 13 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Poterie pour les enfants

Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

séance 12€ forfait semaine 55€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-23 2026-08-15

Atelier poterie pour les enfants à partir de 5 ans

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Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr

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English :

Pottery workshop for children aged 5 and over

L’événement Poterie pour les enfants Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux