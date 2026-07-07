Poterie pour les enfants Parc de la Baume Dieulefit
lundi 13 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Poterie pour les enfants
Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
séance 12€ forfait semaine 55€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-23 2026-08-15
Atelier poterie pour les enfants à partir de 5 ans
.
Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr
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English :
Pottery workshop for children aged 5 and over
L’événement Poterie pour les enfants Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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