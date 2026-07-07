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AGENDA · Dieulefit

Poterie pour les enfants Parc de la Baume Dieulefit

lundi 13 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Parc de la Baume
Adresse
MAISON DE LA CERAMIQUE
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
12 12 séance 12€ forfait semaine 55€

Dieulefit

Poterie pour les enfants

Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

séance 12€ forfait semaine 55€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-23 2026-08-15

Atelier poterie pour les enfants à partir de 5 ans
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Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98  info@maisondelaceramique.fr

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English :

Pottery workshop for children aged 5 and over

L’événement Poterie pour les enfants Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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