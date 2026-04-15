Poucette – Espace Gartempe – Montmorillon (86), Espace Gartempe, Montmorillon
Poucette – Espace Gartempe – Montmorillon (86), Espace Gartempe, Montmorillon samedi 25 avril 2026.
Poucette – Espace Gartempe – Montmorillon (86) Samedi 25 avril, 16h00 Espace Gartempe Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.
Espace Gartempe 15 rue du Four, 86500, MONTMORILLON Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/poucette-billet/idmanif/630608 »}]
Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans
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