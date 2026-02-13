Poucette – Foyer Rural – St Germain de Calberte (48), Foyer Rural, Saint-Germain-de-Calberte

Poucette – Foyer Rural – St Germain de Calberte (48) Lundi 6 avril, 11h00 Foyer Rural Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-06T11:00:00+02:00 – 2026-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-06T11:00:00+02:00 – 2026-04-06T12:00:00+02:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Foyer Rural 48370 ST GERMAIN DE CALBERTE Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans