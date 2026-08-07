Informations pratiques

Mimizan

Poulet à la plage et championnat de France des vaches sans corde

Place du Marché, Segosa et aux Arènes, Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-08-18 00:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Dès 9h30 Village découverte Place du Marché Dégustation des produits et animations course landaise

Billetteries Repas et Spectacle sur place A 19h30 Repas Poulet à la Plage Promenade de Segosa

Vente des tickets sur place à partir de 18h00

Menu 12€adultes 10€ enfants(-12ans)

Tomates cerise

Pâté landais

Poulet rôti-Chips

Fromage

Dessert fermier

Vin/Jus de fruits

A 21h30 Championnat de France des Vaches sans Corde Une 1ère à Mimizan, les meilleurs spécialistes de la Course Landaise, dont les 2 Champions de France, s’exprimeront lors de cette soirée exceptionnelle sur des vaches libres dans l’arène.

Entre prouesses techniques et frissons, partagez un moment unique en famille au cœur de notre sport ancestral.

Billetterie en ligne et aux arènes le 18/08.

Entrée générale 17 €

Enfant 8-14 ans 8 €

Pack famille (2 AD + 2 enf) 42 € .

Place du Marché, Segosa et aux Arènes, Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Poulet à la plage et championnat de France des vaches sans corde

L’événement Poulet à la plage et championnat de France des vaches sans corde Mimizan a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Mimizan