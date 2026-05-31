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Poulette Crevette, École Jean Zay, Villeurbanne

Poulette Crevette, École Jean Zay, Villeurbanne

Poulette Crevette, École Jean Zay, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : École Jean Zay

Adresse : 16 rue Raspail 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Poulette Crevette Samedi 20 juin, 11h00 École Jean Zay Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00

Poulette Crevette, c’est l’histoire d’une cocotte pas comme les autres. Pas un mot ne sort de son bec. Sa maman poule s’inquiète et toute la basse-cour entre en émoi… Un spectacle théâtral et musical pour les tout-petits, tendre et plein d’humour.

Places limitées
Dès 18 mois

École Jean Zay 16 rue Raspail 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
L’histoire d’une cocotte pas comme les autres. Pas un mot ne sort de son bec. Sa maman poule s’inquiète et toute la basse-cour entre en émoi…

© Agathe Zimmer

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