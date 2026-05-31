Poulette Crevette, École Jean Zay, Villeurbanne
Poulette Crevette, École Jean Zay, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Poulette Crevette Samedi 20 juin, 15h00 École Jean Zay Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
Poulette Crevette, c’est l’histoire d’une cocotte pas comme les autres. Pas un mot ne sort de son bec. Sa maman poule s’inquiète et toute la basse-cour entre en émoi… Un spectacle théâtral et musical pour les tout-petits, tendre et plein d’humour.
Places limitées
Dès 18 mois
École Jean Zay 16 rue Raspail 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
L’histoire d’une cocotte pas comme les autres. Pas un mot ne sort de son bec. Sa maman poule s’inquiète et toute la basse-cour entre en émoi…
© Agathe Zimmer
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