Balaruc-les-Bains

POUR HÊTRE

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Cirque avec la Compagnie IétoSur un arbre à l’équilibre fragile, deux complices enchaînent des acrobaties souples, fluides, précises et évolutives, qui oscillent entre statiques et dynamiques. Le public est invité à toucher, grimper et porter cet hêtre sensible.Un duo d’acrobate, Fnico et Itamar, explore les relations possibles avec un arbre tantôt socle d’équilibre, tantôt partenaire de jeu, ils construisent avec lui des figures inattendues. Comme eux, l’arbre est en perpétuel mouvement ; il se forme et se déforme, se tord ou se balance.Cette exploration fait naître des situations cocasses, étranges ou poétiques et suggère un certain nombre de questions. Pour Hêtre parle des humains à travers le temps, du temps à travers l’arbre et propose autant un enchaînement d’acrobaties ludiques. .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

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L’événement POUR HÊTRE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE