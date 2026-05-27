Pour les moins de 4 ans Monsieur Crabe, où es-tu ? Maison de la grève Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Pour les moins de 4 ans Monsieur Crabe, où es-tu ?

Maison de la grève Cale de Jospinet Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Monsieur Crabe sera le fil conducteur d’une séance de découverte de la mer et de ses habitants. Pensez à prendre des bottes, un seau et une pelle.

Enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte. Limité à 5 enfants .

Maison de la grève Cale de Jospinet Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Pour les moins de 4 ans Monsieur Crabe, où es-tu ? Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-27 par Syndicat des Caps