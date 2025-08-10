POUR QUE LES AILES TOMBENT – Cie CABAS, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf
vendredi 9 octobre 2026 · Cirque-Théâtre d'Elbeuf · Elbeuf
Informations pratiques
POUR QUE LES AILES TOMBENT – Cie CABAS 9 et 10 octobre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T21:40:00+02:00
Fin : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:10:00+02:00
Sophia Perez et la Cie Cabas nous avaient concocté une ouverture de saison flamboyante et festive il y a un an, avec le déploiement du Douar à Elbeuf et une joyeuse fanfare sur la piste du Cirque-Théâtre. La metteuse en piste s’entoure d’une équipe cosmopolite pour sa nouvelle création, qui s’annonce tout aussi enjouée, acrobatique et musicale. La Cie Cabas pose cette fois son portique et ses tapis d’Orient sur la scène du Cirque-Théâtre pour ce spectacle collectif et bigarré réunissant quatre circassiens.nes, un danseur, une comédienne et une chanteuse-musicienne. Pour que les ailes tombent est un élan de vie, prônant l’ouverture à l’Autre et à la différence, musclant l’espoir en notre humanité. Au croisement de la voltige aérienne, des danses contemporaines d’Afrique de l’Ouest, et de chants orientaux, la langue des signes s’invite aux côtés de sonorités françaises, arabes, ewé et portugaises dans une scénographie chatoyante. Une ode sensible au vivre ensemble, composée d’identités multiples, qui dépasse les frontières invisibles propres à notre époque.
Pour les personnes en situation de handicap auditif, un·e interprète LSF sera présent·e pour l’accueil dès l’entrée du théâtre et à l’issue de la représentation, pour l’interprétation de la rencontre avec les artistes.
Bord de piste :
rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 9 oct
Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=AILES »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}]
VOLTIGES ET RÉCITS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 1H10 / TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €
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