Elbeuf

Pour que les ailes tombent Cie Cabas

2 rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10

VOLTIGES ET RÉCITS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

1H10 / TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €

Sophia Perez et la Cie Cabas nous avaient concocté une ouverture de saison flamboyante et festive il y a un an, avec le déploiement du Douar à Elbeuf et une joyeuse fanfare sur la piste du Cirque-Théâtre. La metteuse en piste s’entoure d’une équipe cosmopolite pour sa nouvelle création,

qui s’annonce tout aussi enjouée, acrobatique et musicale. La Cie Cabas pose cette fois son portique et ses tapis d’Orient sur la scène du

Cirque-Théâtre pour ce spectacle collectif et bigarré réunissant quatre circassiens.nes, un danseur, une comédienne et une chanteuse-musicienne. Pour que les ailes tombent est un élan de vie, prônant l’ouverture à l’Autre et à la différence, musclant l’espoir en notre humanité. Au croisement de la voltige aérienne, des danses contemporaines d’Afrique de l’Ouest, et de chants orientaux, la langue des signes s’invite aux côtés de sonorités françaises, arabes, ewé et portugaises dans une scénographie chatoyante. Une ode sensible au vivre ensemble, composée d’identités multiples, qui dépasse les frontières invisibles propres à notre époque.

Pour les personnes en situation de handicap auditif, un·e interprète LSF sera présent·e pour l’accueil dès l’entrée du théâtre et à l’issue de la représentation, pour l’interprétation de la rencontre avec les artistes.

BORD DE PISTE

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 9 oct. .

2 rue Augustin Henry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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L’événement Pour que les ailes tombent Cie Cabas Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité