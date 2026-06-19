« Pour réparer des ans l’irréparable outrage »…, Église Saint-Pantaléon, Gueberschwihr

Informations pratiques

« Pour réparer des ans l’irréparable outrage »… 19 et 20 septembre Église Saint-Pantaléon Haut-Rhin

Visites libres ou guidées (y compris en dialecte alsacien).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

« Pour réparer des ans l’irréparable outrage »… (Phèdre, Racine)

Revivez, à travers kakémonos illustrés, œuvres et lieux séculaires restaurés, l’aventure décennale d’une association au service du patrimoine, en découvrant deux espaces muséaux à Gueberschwihr.

C’est à l’art sacré, qui a pour écrin la salle voûtée restaurée du « plus beau clocher roman d’Alsace » (classé monument historique depuis 1841), qu’est consacré ce rendez-vous de découverte patrimoniale.

Dix défis ont été relevés au fil de cette décennie, de l’inventaire suivi des œuvres à un état des lieux vs un plan de conservation-restauration et sa mise en oeuvre.

Oui, « réparer des ans (…) l’outrage » est possible, autant que faire se peut, avec des partenariats (ministère de la culture via la DRAC, commune et conseil de fabrique de proximité, Fondation du patrimoine,…) ; grâce à une équipe motivée de bénévoles attachés à leur village, à son histoire et son patrimoine, membres de l’association des Amis de l’église Saint-Pantaléon (ADESP) de Gueberschwihr, appuyée sur un comité scientifique pour expertiser et valider les choix de restauration et de présentation, (presque) tout est devenu possible. C’est ce que nous vous invitons à découvrir ! N. B. En lien avec le thème, un second lieu, à un jet de pierre de l’église : le musée de Gueberschwihr; inauguré aux Journées européennes du patrimoine 2024 et situé dans l’ancienne école maternelle, permet de visionner des points forts de cette démarche décennale !

Église Saint-Pantaléon 13 Place de la Mairie, 68420 Gueberschwihr, France Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est http://www.adesp-gueberschwihr.alsace [{« link »: « https://onedrive.live.com/?qt=allmyphotos&photosData=%2Fshare%2F80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b%3Fithint%3Dvideo%26e%3D1NmGB3%26migratedtospo%3Dtrue&cid=80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b&redeem=aHR0cHM6Ly8xZJJ2Lm1zLYy84MGE5ZDIxQ5ZThiZDL0VjUldj9xWDBuMjNwSBuN3DUdzHNDUdzKl2Z0xJTHTp6eThwSkVOVc0a3c%5FZT0xTm1HQjM&v=photos »}, {« link »: « http://www.fondation-patrimoine.org/79946 »}, {« link »: « https://www.tourisme-eguisheim-rouffach.com/fr/Faire/Agenda-manifestations/Exposition-permanente-sur-histoire-Gueberschwihr-f253004558.html »}, {« link »: « https://onedrive.live.com/?qt=allmyphotos&photosData=%2Fshare%2F80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b%3Fithint%3Dvideo%26e%3D1NmGB3%26migratedtospo%3Dtrue&&=80A9D21749E8BD7C&id=80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b&=redeem=aHRc0HM6Ly8xZJ2Lm1YYvY84MEG5ZDIxNzQ5ZThiDdjL0VjUlxWMXD3BujDDBKDBUDBZZZNNQQU2KTHZZZZZZIOPHZZZZZZZTHT »}, {« link »: « http://www.fondation-patrimoine.org/79946%3EHeritage »}, {« link »: « https://onedrive.live.com/?qt=allmyphotos&photosData=%2Fshare%2F80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b%3Fithint%3Dvideo%26e%3D1NmGB3%26migratedtospo%3Dtrue&cid=80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b&redeem=aHR0cHM6Ly8xZJJ2Lm1zLYvYy84MGE5ZDIxQ5ZThiZDDL0VjUldj9xWDBuMjNwSBuPUN3dodHNDUdzQlK2Z0xJTHp6eThwSkVOOVc0a3c%5FZT0xTm1HQjM&v=photos »}, {« link »: « https://onedrive.live.com/?qt=allmyphotos&photosData=%2Fshare%2F80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b%3Fithint%3Dvideo%26e%3D1NmGB3%26migratedtospo%3Dtrue&cid=80A9D21749E8BD7C&id=80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3YvYy84MGE5ZDIxNzQ5ZThiZDdjL0VjUl9xWDBuMjNwSXBuN3dodHNDUUdzQlJBMEk2Z0xJTHp6eThwSkVOOVc0a3c%5FZT0xTm1HQjM&v=photos »}, {« link »: « https://onedrive.live.com/?qt=allmyphotos&photosData=%2Fshare%2F80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b%3Fithint%3Dvideo%26e%3D1NmGB3%26migratedtospo%3Dtrue&cid=80A9D21749E8BD7C%21s7da97fc4db27487aa67ef086db02406b&redeem=aHR0cHM6Ly8xZJJ2Lm1zLYy84MGE5ZDIxQ5ZThiZDDL0VjUldj9xWDBuMjNwSBuN3BuDUdzHNDUdzKl2ZHp6eThwSkVOVc0a3c%5FZT0xM1HQjM&v=photos »}] L’église paroissiale Saint-Pantaléon se compose de plusieurs éléments d’époques différentes : le clocher est l’ancienne tour de croisée de l’église romane, dont on a gardé également le bras nord du transept. La nef et le chœur ont été reconstruits de 1874 à 1877 par l’architecte Jean-Baptiste Schacre dans un style néo-roman. L’église primitive, datant du 2e quart du XIIe siècle, était orientée ; connue par des documents graphiques et par une maquette réalisée au XIXe siècle, elle se composait d’une nef (dont les piles ont été dégagées sur le sol de l’enclos), voûtée d’arêtes, d’un transept avec tour de croisée, d’un chœur sur une petite crypte, également voûtés d’arêtes. L’église de Gueberschwihr est une des premières églises romanes d’Alsace à être entièrement voûtée, au milieu du XIIe siècle. A l’extérieur le décor était situé principalement sur l’abside, formé de lésènes sur toute la hauteur de l’élévation et sous la fenêtre axiale d’un motif de damier polychrome orné de reliefs. En 1837 l’église fut agrandie par l’adjonction d’une travée à l’emplacement de l’ancien chœur et la construction d’un nouveau chœur, ainsi que l’élargissement des bas-côtés, sous la direction de l’architecte Pétin (Louis ?). Cette église ayant montré un manque de solidité, on décida de la remplacer dès 1874 par un nouvel édifice, en conservant la tour de croisée romane et un bras du transept, la nouvelle nef et le chœur étant orientés au nord, perpendiculairement à l’ancienne église. Le projet de Jean-Baptiste Schacre de 1870 fut exécuté de 1874 à 1877. La date 1876 figure sur l’escalier en vis contre le clocher, la date 1877 au sommet du pignon antérieur. l’ancienne nef ne fut détruite qu’en 1887, nécessitant une consolidation de la tour, réalisée par Charles Winkler. L’église était autrefois entourée du cimetière, peut-être fortifié à l’origine, qui comprenait une chapelle-ossuaire dédiée à saint Michel ; elle datait sans doute de la 2 moitié du XIIe siècle et fut détruite en 1835. Des vestiges d’élévation sont visibles sur le mur de soutènement entourant l’église, à l’ouest. Une chapelle a été construite dans l’enclos vers 1880, abritant une grotte de Lourdes.

« Pour réparer des ans l’irréparable outrage »… (Phèdre, Racine)

©ADESP