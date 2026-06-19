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AGENDA · Gueberschwihr

La tournée des histoires Gueberschwihr

mardi 18 août 2026 · Gueberschwihr

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
68420 Gueberschwihr
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Gueberschwihr

La tournée des histoires

Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.
Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. 0  .

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12  mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

Throughout the summer, join July and Rocco for Story Time, featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.

L’événement La tournée des histoires Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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