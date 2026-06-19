Informations pratiques

Gueberschwihr

Fête du cheval et concours de débardage

Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-09-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Rencontre autour de la traction Animale. Concours de débardage, vente de matériel, petite restauration, buvette, promenades en poney. Le samedi soir, il sera possible de manger un sanglier à la broche. Il est conseillé de réserver. La soirée se poursuivra en musique.

Outre le concours de débardage, vous trouverez divers stands. Sur place vente de matériel, petite restauration, buvette, promenades en poney. Le samedi soir, il sera possible de manger un sanglier à la broche. Il est conseillé de réserver. La soirée se poursuivra en musique. 0 .

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 96 69 15 christian.waller0313@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Event featuring animal-drawn vehicles. Log-hauling contest, equipment sale, light refreshments, beverage stand, and pony rides. On Saturday evening, you can enjoy wild boar on a spit. Reservations are recommended. The evening will continue with live music.

L’événement Fête du cheval et concours de débardage Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach