Pour un théâtre de la mémoire d’Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public

L’historienne de l’art Martina Mazzotta, affiliée à l’Institut Warburg de Londres, est l’autrice d’un texte pour le catalogue de l’exposition Odyssée de l’oubli. Sa conférence proposera une éclairage approfondi de l’oeuvre d’Anne et Patrick Poirier et de ses liens avec des traditions humanistes telles que les cabinets de curiosités, le théâtre de la mémoire et l’héritage d’Aby Warburg.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-evenementiel



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