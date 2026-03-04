Pour une poignée de Dollars, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

Pour une poignée de Dollars Vendredi 20 mars, 16h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Début : 2026-03-20T16:00:00+01:00 – 2026-03-20T17:35:00+01:00

Fin : 2026-03-20T16:00:00+01:00 – 2026-03-20T17:35:00+01:00

(Re)dcouvrez sur grand ecran le chef d oeuvre de Sergio Leone

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France

Grand classique – Joe, un tireur d’élite, arrive dans une bourgade mexicaine proche de la frontière, San Miguel. Deux bandes rivales, les Baxter et les Rodos, se disputent le contrôle de la région…. Cinéma François-Truffaut Pour une poignée de Dollars