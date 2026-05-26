Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Square René Vautier rennes Rennes
Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Square René Vautier rennes Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Square René Vautier rennes Rennes Mercredi 8 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription
Balade mêlant histoire et patrimoine naturel
Entre biodiversité, mémoire des lieux et évolution des milieux naturels, cette animation invite petits et grands à écouter ce que la nature nous raconte au fil du parcours.
Point de rendez-vous : Square René Vautier
Âge minimal : 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T12:00:00.000+02:00
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Square René Vautier rennes 2 Rue François Ménez, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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