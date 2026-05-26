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Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Square René Vautier rennes Rennes

Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Square René Vautier rennes Rennes

Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Square René Vautier rennes Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Square René Vautier rennes

Adresse : 2 Rue François Ménez, 35700 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Square René Vautier rennes Rennes Mercredi 8 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Balade mêlant histoire et patrimoine naturel

Entre biodiversité, mémoire des lieux et évolution des milieux naturels, cette animation invite petits et grands à écouter ce que la nature nous raconte au fil du parcours.
Point de rendez-vous : Square René Vautier
Âge minimal : 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T12:00:00.000+02:00

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Square René Vautier rennes 2 Rue François Ménez, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine


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