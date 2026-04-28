Prayssac Sport Event Prayssac

Prayssac

Prayssac Sport Event

38 Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

"PRAYSSAC SPORT EVENT" sera 1 journée avec ‍

Des épreuves de Trail (10, 21 & 42 kms),

Du VTT (famille 22 kms, engagé 38 kms & musclé 58 kms)

Du Gravel et Vélo route (de 50 à 80 kms)

De la Rando pédestre (10 kms)

& du Cani-trail (10 kms)

Un moment convivial avec repas & ambiance musicale pour échanger et partager

Des ravitaillements au cœur des bastides traversées, mais aussi…

Une mise en valeur de notre Territoire, de ses Paysages et de nos Bastides

Une dimension de prévention auprès de la jeunesse avec l’association "Allez viens Théo" qui lutte contre un fléau qui nous concerne tous

Un partenariat avec le refuge canin lotois

"PRAYSSAC SPORT EVENT" sera 1 journée avec ‍

Des épreuves de Trail (10, 21 & 42 kms),

Du VTT (famille 22 kms, engagé 38 kms & musclé 58 kms)

Du Gravel et Vélo route (de 50 à 80 kms)

De la Rando pédestre (10 kms)

& du Cani-trail (10 kms)

Un moment convivial avec repas & ambiance musicale pour échanger et partager

Des ravitaillements au cœur des bastides traversées, mais aussi…

Une mise en valeur de notre Territoire, de ses Paysages et de nos Bastides

Une dimension de prévention auprès de la jeunesse avec l’association "Allez viens Théo" qui lutte contre un fléau qui nous concerne tous

Un partenariat avec le refuge canin lotois

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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie

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English :

"PRAYSSAC SPORT EVENT" will be 1 day with:?

Trail events (10, 21 & 42 kms),

Mountain biking (family 22 kms, committed 38 kms & muscular 58 kms)

Gravel and Road biking (from 50 to 80 kms)

Hiking (10 kms)

& cani-trail (10 kms)

A convivial moment with a meal and musical ambience to share and exchange ideas

Refreshments in the heart of the bastides crossedbut also?

A showcase for our region, its landscapes and our bastides

A prevention dimension for young people with the association "Allez viens Théo" which fights against a scourge that concerns us all

A partnership with the Lot canine refuge

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L’événement Prayssac Sport Event Prayssac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot