Prayssac Sport Event Prayssac
Prayssac Sport Event Prayssac dimanche 12 juillet 2026.
Prayssac
Prayssac Sport Event
38 Rue de la République Prayssac Lot
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
"PRAYSSAC SPORT EVENT" sera 1 journée avec
Des épreuves de Trail (10, 21 & 42 kms),
Du VTT (famille 22 kms, engagé 38 kms & musclé 58 kms)
Du Gravel et Vélo route (de 50 à 80 kms)
De la Rando pédestre (10 kms)
& du Cani-trail (10 kms)
Un moment convivial avec repas & ambiance musicale pour échanger et partager
Des ravitaillements au cœur des bastides traversées, mais aussi…
Une mise en valeur de notre Territoire, de ses Paysages et de nos Bastides
Une dimension de prévention auprès de la jeunesse avec l’association "Allez viens Théo" qui lutte contre un fléau qui nous concerne tous
Un partenariat avec le refuge canin lotois
"PRAYSSAC SPORT EVENT" sera 1 journée avec
Des épreuves de Trail (10, 21 & 42 kms),
Du VTT (famille 22 kms, engagé 38 kms & musclé 58 kms)
Du Gravel et Vélo route (de 50 à 80 kms)
De la Rando pédestre (10 kms)
& du Cani-trail (10 kms)
Un moment convivial avec repas & ambiance musicale pour échanger et partager
Des ravitaillements au cœur des bastides traversées, mais aussi…
Une mise en valeur de notre Territoire, de ses Paysages et de nos Bastides
Une dimension de prévention auprès de la jeunesse avec l’association "Allez viens Théo" qui lutte contre un fléau qui nous concerne tous
Un partenariat avec le refuge canin lotois
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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
"PRAYSSAC SPORT EVENT" will be 1 day with:?
Trail events (10, 21 & 42 kms),
Mountain biking (family 22 kms, committed 38 kms & muscular 58 kms)
Gravel and Road biking (from 50 to 80 kms)
Hiking (10 kms)
& cani-trail (10 kms)
A convivial moment with a meal and musical ambience to share and exchange ideas
Refreshments in the heart of the bastides crossedbut also?
A showcase for our region, its landscapes and our bastides
A prevention dimension for young people with the association "Allez viens Théo" which fights against a scourge that concerns us all
A partnership with the Lot canine refuge
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L’événement Prayssac Sport Event Prayssac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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