Préhisto’Cluedo, Préhisto’site du Cairn, Saint-Hilaire-la-Forêt

Préhisto’Cluedo Samedi 23 mai, 18h00 Préhisto’site du Cairn Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Prêts à mener l’enquête… à la Préhistoire ?

Le Préhisto’site du Cairn vous invite à une soirée Préhisto’Cluedo grandeur nature, un jeu d’enquête immersif où chaque indice vous rapproche de la vérité !

Cette année, plongez dans une édition spéciale : « Artistes au bout du rouleau ! »

Un mystère plane sur le site… À vous de retrouver le coupable, le lieu et l’arme grâce à un parcours rempli de surprises, de rencontres et de rebondissements, avec un véritable retour dans le passé au cœur de la Préhistoire.

De 18h à 21h30 en continu (dernier départ à 20h30)

Et pour clôturer la soirée : démonstration de feu à 21h30

Une dégustation préhistorique à hauteur de 3 euros est également proposée (places limitées, réservation conseillée par mail ou tel.).

Une soirée originale, ludique et familiale, à vivre entre amis ou en tribu !

Préhisto’site du Cairn Rue de la Courolle, 85440 Saint-Hilaire-la-Forêt, France Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire +33251333838 https://cairn-prehistoire.com Notre espace musée est composé de 3 salles d’exposition soit 350 m² de découvertes sur la Préhistoire. Nos expositions se veulent interactives en mêlant des cartels avec des reconstitutions, des maquettes, du son, des vidéos… pour permettre à tous d’entrer pleinement dans la vie de nos ancêtres. Parking voiture, Parking vélo

Prêts à mener l’enquête… à la Préhistoire ?

©Préhisto’site du CAIRN – CC VGL