Préhisto’Mômes de l’automne La Chaussée-Tirancourt

Informations pratiques

La Chaussée-Tirancourt

Préhisto’Mômes de l’automne

Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31

Balades sensorielles, tapis narratif, éveil musical, art pariétal… sont autant de rendez-vous que Samara propose pour participer à l’éveil culturel des tout-petits de 0 à 3 ans.

Rendez-vous de l’automne 2026 à 10h30

– samedi 17 octobre Lecture contée

Plongez dans un monde enchanté de livres et de contes, où votre bébé explorera les merveilles des mots et des images, éveillant ainsi sa curiosité et son amour pour la lecture.

– samedi 24 octobre Théâtre de marionnettes

Laissez votre bébé s’émerveiller devant des histoires captivantes et des personnages animés, stimulant ainsi son imagination et sa créativité.

– samedi 31 octobre Tapis narratif et sensoriel

Voyagez à travers des histoires sensorielles qui éveillent les sens de votre bébé et le transportent dans des mondes magiques remplis de textures, de couleurs et de surprises.

Balades sensorielles, tapis narratif, éveil musical, art pariétal… sont autant de rendez-vous que Samara propose pour participer à l’éveil culturel des tout-petits de 0 à 3 ans.

Rendez-vous de l’automne 2026 à 10h30

– samedi 17 octobre Lecture contée

Plongez dans un monde enchanté de livres et de contes, où votre bébé explorera les merveilles des mots et des images, éveillant ainsi sa curiosité et son amour pour la lecture.

– samedi 24 octobre Théâtre de marionnettes

Laissez votre bébé s’émerveiller devant des histoires captivantes et des personnages animés, stimulant ainsi son imagination et sa créativité.

– samedi 31 octobre Tapis narratif et sensoriel

Voyagez à travers des histoires sensorielles qui éveillent les sens de votre bébé et le transportent dans des mondes magiques remplis de textures, de couleurs et de surprises. .

Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Hauts-de-France

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English :

Sensory strolls, storytelling carpets, musical awakening, parietal art… these are just some of the activities Samara offers to help awaken the cultural curiosity of toddlers aged 0 to 3.

Rendez-vous autumn 2026: at 10:30 a.m

– saturday, October 17: Storytelling

Plunge into an enchanted world of books and tales, where your baby will explore the wonders of words and images, awakening his curiosity and love of reading.

– saturday, October 24: Puppet theater

Let your baby marvel at captivating stories and animated characters, stimulating his imagination and creativity.

– saturday, October 31: Storytelling and Sensory Carpet

Travel through sensory stories that awaken your baby?s senses and transport him to magical worlds filled with textures, colors and surprises.

L’événement Préhisto’Mômes de l’automne La Chaussée-Tirancourt a été mis à jour le 2026-01-13 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme