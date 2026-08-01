Préhisto’rites Route de la Montée Verte Saint-Césaire

Informations pratiques

Saint-Césaire

Préhisto’rites

Route de la Montée Verte Paléosite Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Le Paléosite organise sur deux jours une manche du championnat européen de tir aux armes préhistorique. La compétition regroupe des amateurs passionnés, responsables et agents de sites mais également de plus en plus de familles novices.

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Route de la Montée Verte Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90 communication@paleosite.fr

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English :

The Paleosite organizes over two days a round of the European championship of prehistoric weapons shooting. The competition gathers passionate amateurs, site managers and agents but also more and more novice families.

L’événement Préhisto’rites Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge