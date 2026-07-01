Informations pratiques

Monétay-sur-Allier

Préludia Concert AMES SOEURS

Église Saint-Fiacre Monétay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Récital de contrebasse et piano avec Lorraine Campet (Opéra de Paris) et Nathanaël Gouin. Programme romantique allemand Schubert, Beethoven, Joséphine Lang, Paganini. Une complicité artistique autour du répertoire pour contrebasse.

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Église Saint-Fiacre Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Double bass and piano recital featuring Lorraine Campet (Paris Opera) and Nathanaël Gouin. German Romantic program: Schubert, Beethoven, Joséphine Lang, Paganini. An artistic collaboration centered on the double bass repertoire.

L’événement Préludia Concert AMES SOEURS Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Val de Sioule