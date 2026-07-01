Préludia Concert AMES SOEURS Monétay-sur-Allier
samedi 11 juillet 2026 · Monétay-sur-Allier
Informations pratiques
Monétay-sur-Allier
Préludia Concert AMES SOEURS
Église Saint-Fiacre Monétay-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Récital de contrebasse et piano avec Lorraine Campet (Opéra de Paris) et Nathanaël Gouin. Programme romantique allemand Schubert, Beethoven, Joséphine Lang, Paganini. Une complicité artistique autour du répertoire pour contrebasse.
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Église Saint-Fiacre Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Double bass and piano recital featuring Lorraine Campet (Paris Opera) and Nathanaël Gouin. German Romantic program: Schubert, Beethoven, Joséphine Lang, Paganini. An artistic collaboration centered on the double bass repertoire.
L’événement Préludia Concert AMES SOEURS Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Val de Sioule
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